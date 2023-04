Max Verstappen twijfelt in sprintweekend opnieuw over toekomst: “Soms vraag ik me af of dit het nog wel waard is”

Om de sprintrace op zaterdag spannender te maken, heeft de uitslag daarvan nu geen effect meer op de startvolgorde van zondag. In plaats daarvan zijn er twee kwalificaties. Daarmee hoopt de formule 1 ervoor te zorgen dat coureurs meer risico gaan nemen. “Het gaat chaotischer worden, er gaat meer risico genomen worden, maar alsnog denk ik dat iedereen voorzichtig blijft. Er gaat niets veranderen, want je wilt je auto niet beschadigen. Dat beïnvloedt namelijk ook de ontwikkeling van de auto. Ik zou liever een punt verliezen dan ontwikkelingstijd.”

Dat de gewijzigde opzet er toch is gekomen, dat de formule 1 toch op zoek blijft naar manieren om meer spektakel te creëren, geeft aan dat er niet heel zwaar aan de mening van Verstappen getild wordt. “Ik beoordeel het als coureur, zij als zakenmensen”, zei de wereldkampioen. “Sprintraces brengen misschien meer spanning, meer chaos, meer safetycars. Maar wat ze ook doen, is de verhoudingen in de race laten zien. Dat neemt in mijn ogen weer veel spanning weg van de race op zondag, de race waar het allemaal echt om gaat.”

Verstappen sprak in het verleden al eens uit dat al die nieuwe regels, die veranderingen aan de formule 1 ervoor kunnen zorgen dat hij misschien wel vroeger stopt dan veel mensen zullen hopen. “Dat komt niet alleen door de sprintraces, maar ook doordat er steeds meer races op de kalender komen”, benadrukte hij nu. “Soms vraag ik mezelf weleens af of dit het allemaal nog wel waard is. Op dit moment is dat absoluut zo. Ik hou van racen, ik hou van winnen. Maar je komt op een gegeven moment op een punt dat je andere dingen wilt. Ik heb nog een contract tot 2028, dus tot die tijd ben ik hier zeker nog. En tegen die tijd bekijken we het opnieuw. Maar ik voel dat als het allemaal te veel wordt, het tijd is voor iets anders.”