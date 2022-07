Max Verstappen profiteert optimaal van crash Leclerc en wint GP van Frankrijk, Hamilton én Russell mee op podium

Max Verstappen daarentegen kreeg vrije baan. De Nederlander, die in de WK-stand al een voorsprong van 38 punten had op eerste achtervolger Leclerc, kon zijn bonus ferm uitdiepen. We kregen zowaar een duel met Lewis Hamilton. Just like the good old days. Maar Verstappen breidde autoritair zijn voorsprong uit - niemand die hem nog kon belagen. In de achtergrond hield Hamilton zijn tweede plek vast. Vooral voor de laatste podiumplek kregen we een felle strijd tussen Sainz, Pérez en Russell. Die laatste won het pleit nadat Sainz op een ongelukkig moment de pitlane in moest én omdat Pérez het liet afweten bij een herstart na een virtuele safety car. Twee Mercedessen op het podium dus - een opsteker voor het Britse team. Maar de grote winnaar was Max Verstappen. Hij loopt 25 punten uit op Leclerc en staat nu 63 punten los in het klassement. Op weg naar zijn tweede WK-titel?