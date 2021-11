Max Verstappen over titelstrijd en schoonvader Nelson Piquet: “Over wat ik in de auto moet doen, heb ik geen advies nodig”

Formule 1Nu de climax in het WK nadert, lijkt Max Verstappen alleen maar relaxter. Voorafgaand aan de Grand Prix van Brazilië sprak hij over schoonvader Nelson Piquet, de titelstrijd en het nummer 1 op zijn auto. Sinds eind 2020 is de Nederlander samen met Kelly Piquet , de dochter van de drievoudige wereldkampioen in de F1.

Max Verstappen is goed op weg om voor het eerst wereldkampioen Formule 1 te worden. Zijn voorsprong op concurrent Lewis Hamilton bedraagt negentien punten. Maar de Nederlander neemt geen rekenmachine mee de auto in. Race voor race. “Als ik steeds voor die ander finish, kan hij me niet meer voorbij”, sprak Verstappen Cruijffiaans. “Dat weet ik wel.”

Wat meespeelt bij de terughoudendheid van Verstappen, is dat hij na de eerste negen races van dit seizoen een voorsprong op Hamilton van 32 punten had. Toen kwamen Silverstone en de Hungaroring en was die marge niet alleen verdampt, maar zelfs omgezet in een achterstand van acht punten. “Het ziet er goed uit, maar dingen kunnen snel veranderen”, herhaalde Verstappen. “Als je niet aan de titel denkt, ga je er ook niet over fantaseren of dromen. Zo blijf ik gefocust. En ik ben sowieso een relaxed persoon.”

Volledig scherm Max Verstappen met Kelly Piquet. © Photo News

Wat hij wel wilde verklappen, is dat hij zijn aloude racenummer 33 direct inwisselt voor de 1, mocht hij wereldkampioen worden. “De kans om met dat nummer te rijden, krijg je niet zomaar.” Hard lachend: “En het is ook goed voor de merchandising.”

Eerste ontmoeting met Nelson Piquet

Verstappen heeft een goede week achter de rug. Met de overtuigende zege in Mexico op zak stapte hij zondagavond direct op het vliegtuig naar de Braziliaanse hoofdstad Brasilia. Voor de eerste keer ontmoette hij daar zijn schoonvader, Nelson Piquet. Een leuke, lieve man, zo vertelde hij. “Het was belangrijk om tijd door te brengen met mijn familie. We hebben veel leuke verhalen uitgewisseld. Maar het ging niet zo veel over racen, meer over andere dingen, over het leven.”

Piquet werd wereldkampioen in 1981, 1983 en 1987. Maar om tips heeft Verstappen hem niet gevraagd. “Over wat ik in de auto moet doen, heb ik geen advies nodig.” De garage van Piquet maakte wel indruk. “Dat is een jongensdroom. Zo één zou ik er ook wel willen hebben, met allemaal verschillende auto’s.”

Volledig scherm Nelson Piquet. © EPA