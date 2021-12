Max Verstappen moet zich na aanrijding Hamilton nog melden bij jury: “Deze sport draait meer om penalty’s dan om racen”

“Ik wilde hem voorbij laten en ging naar rechts, maar hij haalde me niet in”, aldus de Nederlander. “Toen raakten we elkaar. Ik snap echt niet wat daar gebeurde.” Hamilton, die uiteindelijk de race in Jeddah won, was naar eigen zeggen nogal verrast door het manoeuvre van Verstappen. “Ik begrijp niet waarom hij ineens op zijn rem ging staan. Ik reed achteraan op hem in en toen ging hij weer door. Later hoorde ik dat hij me voorbij had willen laten.”

Verstappen kreeg voor het afsnijden van de bocht een tijdstraf van 5 seconden van de wedstrijdleiding en liet zijn Britse rivaal daarna alsnog passeren. Hij werd als tweede afgevlagd. “Ongelooflijk wat hier vandaag allemaal gebeurde. Ik probeer te racen. Deze sport draait meer om penalty’s dan om racen. Dit is voor mij niet de Formule 1", zei Verstappen over de boordradio, nadat hij te horen had gekregen dat hij was uitgeroepen tot ‘driver of the day’. “Gelukkig hebben de fans in ieder geval genoten.”

Toen hij in de pitsstraat zijn Red Bull naast de Mercedes van Hamilton had geparkeerd, ontliepen de twee titelrivalen elkaar. Ook op het podium gunden Verstappen en Hamilton elkaar geen blik waardig. Nadat de bekers waren uitgereikt en de volksliederen waren gespeeld, besloot de Nederlander het podium direct te verlaten. De Mercedes-coureurs Hamilton en Valtteri Bottas (derde) vierden met een lid van het Mercedes-team wel een feestje.

“Dit was een race waarin behoorlijk wat gebeurde”, zei Verstappen met een understatement, na een race met onder meer twee rode vlaggen en twee herstarts. “Er zijn veel dingen gebeurd waar ik het niet helemaal mee eens was. Maar het is wat het is. Ik probeer op het circuit alles te geven. Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Ik wist op het einde niet zeker of mijn banden het zouden houden. Desalniettemin ben ik nog steeds tweede.”

Als straffen na de incidentrijke race uitblijven (Verstappen moet zich nog melden bij de jury), gaan Verstappen en Hamilton beiden met 369,5 punten naar Abu Dhabi, voor de slotrace van het seizoen. “Het zal daar beslist worden. Ik hoop op een goed weekeinde.”

