Max Verstappen is snelste in eerste oefenritten voor GP van Bahrein

Autosport Stoffel Vandoorne is voor de vierde keer RACB Driver of the Year

29 december Stoffel Vandoorne is dinsdagavond voor de vierde keer in zijn carrière verkozen tot autoracer van het land. In de eindstand blijft hij Thierry Neuville voor, die sinds 2016 vier jaar op rij deze titel won. Laurens Vanthoor eindigt als derde.