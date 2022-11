Max Verstappen is geen fan van sprintraces: “Je neemt geen risico’s, voor mij is dit niet echt racen”

BEKIJK. FIA legt F1-renstal Red Bull boete van 7 miljoen dollar op

U kent het concept inmiddels wel. Een sprintrace is een kortere koers op zaterdag die beslist over startgrid de op zondag. Het idee - dat de strijd om de pole spannender en vooral onvoorspelbaarder moet maken - vond ingang in 2021. De F1-organisatie is er danig over te spreken dat er volgend jaar liefst zes worden georganiseerd.

Max Verstappen is minder overtuigd. De tweevoudige wereldkampioen is zelfs een tegenstander. “Tijdens elke sprintrace denk ik vooral: ik wil geen schade oplopen. Zorg gewoon dat je ergens in de top drie eindigt. Voor mij is dit niet echt racen, want je weet dat een dag later - in de hoofdwedstrijd - een pak meer punten te verdienen zin. Het is dáár dat je risico’s neemt. Iedereen is voorzichtig in een sprintrace, want als je een contact maakt en terugvalt naar pakweg de laatste plek, weet je dat het op zondag erg moeilijk wordt. Dat risico neem je niet, dus is het voor mij niet echt een race. En omdat ook de banden tot de finish meegaan, gebeurt er niet al te veel.”