Max Verstappen haalt uit naar feestende Hamilton: “Respectloos en onsportief”

Verstappen en Hamilton waren direct na de start verwikkeld in een intens gevecht om de leiding in de wedstrijd. Het duel bereikte halverwege de openingsronde zijn kookpunt toen de Nederlander instuurde, Hamilton raakte en vervolgens hard in de bandenstapel klapte. “Allereerst wil ik zeggen dat ik gelukkig in orde ben”, schrijft de WK-leider enige uren na de crash op sociale media. “Het was nogal een impact met 51 G-krachten, maar ik voel me al een stuk beter.”

“Vanzelfsprekend ben ik erg teleurgesteld dat de race voor mij zo heeft moeten eindigen. De uitgedeelde straf helpt ons op geen enkele manier en doet geen recht aan het gevaar van de beweging van Lewis. Kijkend vanuit het ziekenhuis vind ik de manier waarop hij feestvierde respectloos en onsportief, maar we gaan verder.”

Red Bull-topman Helmut Marko treedt zijn coureur bij over de strafmaat: “Ik denk niet dat de normale sportieve straffen hier van toepassing zijn. Ik weet niet eens wat de maximale straf hiervoor zou moeten zijn. Maar zulk roekeloos en gevaarlijk gedrag verdient een schorsing of zoiets”, zo vertelt Marko bij het Duitse Sky. “Dit is 100 procent duidelijk. Als de concurrent ons achterwiel raakt is dat geen raceongeval, maar nalatig gedrag.”

Hamilton zelf wilde op zijn beurt niet het boetekleed aantrekken. “Hij is naar het ziekenhuis en ik leef met hem mee, want zo willen we natuurlijk niet dat het gaat”, reageerde de GP-winnaar bij Ziggo Sport. “We gaven allebei alles en hielden niet in, het was gewoon erg ongelukkig. Ik ga Max sowieso nog even bellen om zeker te weten dat het goed met hem gaat, want dat is het allerbelangrijkste. Ik heb nergens spijt van, alleen dan dat we botsten. Ik vind niet dat ik een fout heb gemaakt. Dit is racen op hoge snelheid.”

