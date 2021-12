Max Verstappen door duizenden werknemers onthaald bij Red Bull-fabriek in Milton Keynes

Blik op het vermogen: Max Verstappen heeft nog lange weg te gaan om Lewis Hamilton bij te benen

65 miljoen: dat is het totaal geschatte vermogen van Max Verstappen. Maar na zijn wereldtitel Formule 1 zal daar een flinke smak bijkomen. Niet zozeer door het prijzengeld, want de winnaar van een grand prix of wereldtitel krijgt geen cent van de organisatoren, maar wel door een verhoging van het basissalaris, de bonussen en de inkomsten aan persoonlijke sponsoring en merchandising (petjes, T-shirts, miniatuurautootjes, etc.).

13 december