Max Verstappen domineert in Monaco en is nieuwe WK-leider na rampdag Mercedes

Formule 1Max Verstappen is de nieuwe WK-leider in de Formule 1. Na het late forfait van polepakker Charles Leclerc reed de Nederlander quasi van start tot finish aan de leiding. Verstappen profiteerde van een rampdag bij Mercedes. Eerst gesukkel in de pits bij Valtteri Bottas, nadien geraakte Lewis Hamilton maar niet weg van de zevende stek. Hij is dus WK-leider af. Carlos Sainz (Ferrari) en Lando Norris (McLaren) eindigden in het Prinsdom op de twee andere podiumplekken.

Start Leclerc of niet? En doet hij dat vanop de pole? Dat was tot amper een kwartier voor de start van de GP in Monaco de hamvraag voor de thuisrijder. Gisteren klokte de Monegask op het stratencircuit de snelste tijd, maar nadien crashte hij met zijn Ferrari. De signalen rond de gehavende versnellingsbak leken positief, maar technische problemen gooiden alsnog roet in het eten. Een forfait, Verstappen mocht zo vooraan starten.

Wielmoer

De Nederlander schoot uitstekend uit de startblokken. Beetje bij beetje nam hij afstand van eerste achtervolger Bottas. Bij een voorsprong van een vijftal seconden liep het na dertig ronden vervolgens hélemaal fout voor de Fin. De techniekers kregen bij een pitstop zijn rechtervoorband niet los. De wielmoer boorde zich vast in de as en kon niet meer verwijderd worden. Plots zat de race van Bottas erop. Het werd een rampdag voor Mercedes, want ook bij Lewis Hamilton liep het niet. De zevenvoudige wereldkampioen vertrok na mislukte kwalificaties vanop P6, kon geen enkele inhaalbeweging inzetten en verloor zelfs nog een stek. Lewis was allesbehalve tevreden.

Vier punten

Het zou Verstappen worst wezen. Al zat de race al freewheelend uitrijden er niet in. Sainz schoof na de malaise van Bottas op naar plek twee en zette in het tweede deel van de wedstrijd nog aardig druk. De kleinste kloof was 2,8 seconden, maar op het juiste moment duwde de 23-jarige Nederlander het gaspedaal in.

Formule 1-zege nummer 12 uit zijn carrière en na de GP van Emilia-Romagna de tweede van het seizoen. Én de WK-leiding na de zevende plek van Hamilton. Verstappen heeft met 105 punten nu vier stuks meer dan Hamilton.

