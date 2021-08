Max Verstappen begint in Spa-Francorchamps aan tweede deel van titelstrijd: “Ik ben goed voorbereid”

“Het voelt goed om weer terug te zijn. Drie races in drie weekends achter elkaar is veel, maar dat geldt voor iedereen en er komen enkele leuke circuits aan om naar uit te kijken”, zei Verstappen.

Hij benadrukt nog maar eens dat Spa-Francorchamps zijn favoriete circuit is. “Het is echt heel cool om te racen met zo veel hogesnelheidsbochten en hoogteverschil. Ik kijk er ook naar uit om alle fans weer terug te zien. Het wordt mooi om zo veel oranje op de tribunes te zien, nadat de toeschouwers vorig jaar niet mochten komen. Het is een goede plek om onze titelstrijd te herstarten. Ik ben goed voorbereid.”

Verstappen rijdt zondag de vijftigste grand prix in zijn Red Bull met een motor van Honda. “Deze 50 races met Honda zullen we ons goed herinneren als we terugkijken. Vooral natuurlijk de eerste overwinning zal altijd speciaal blijven”, verwijst de coureur naar zijn zege in de Grote Prijs van Oostenrijk in 2019. “Hopelijk kunnen we het seizoen op een hoogtepunt afsluiten voordat ze de sport verlaten.” De motorfabrikant trekt zich aan het eind van dit seizoen terug uit de Formule 1.