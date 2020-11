Max Verstappen (23) samen met 31-jarige dochter van Braziliaanse Formule 1-legende?

De relatie is nog niet bevestigd, maar wel zeker is dat Max Verstappen vrijgezel is/was. In oktober bevestigde hij dat zijn relatie met de Duitse brunette Dilara Sanlik over en uit is. Best grappig: in een gesprek waarin hij populaire zoektermen over zichzelf te zien kreeg. De eerste: ‘Max Verstappen Freundin’. Verstappen lachte wat ongemakkelijk: “Dit interview begint hier meteen goed”. Waarna hij aan de nieuwsgierige RTL-journalist vertelde dat hij niet langer samen is met Sanlik.

Over naar de Instagram van Kelly Piquet. Zij postte een zwoele foto met het zweverige onderschrift: “Darker than the ocean, deeper than the sea, you got everything, you got what I need”. Donkerder dan de oceaan, dieper dan de zee, jij hebt alles, alles wat ik nodig heb. Waarop Verstappen antwoordde: “Together we can face challenges as deep as the sea and as high as the sky.” Samen kunnen we uitdagingen aan zo diep als de zee en zo hoog als de lucht. En omdat één plus één zeker in de wereld van Max Verstappen nog altijd twee is, wordt er al meteen gewag gemaakt van een relatie.