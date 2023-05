Malaise compleet bij Ferrari, waar Leclerc én Sainz sakkeren op hun bolide: "We zijn héél, héél ver weg”

Daar waar Red Bull andermaal met kop en schouders boven de rest uitstak, draaide de Grote Prijs van Miami uit op een nieuwe ontgoocheling voor Ferrari. Rijders Charles Leclerc en Carlos Sainz sakkerden na afloop op hun bolide. “Ik vind maar geen verklaring waarom we er zo dicht bij zijn in de kwalificaties en zo veraf in de race”, zucht Leclerc.

Eén podiumplaats, een derde stek voor Charles Leclerc in Bakoe. Dat is de graatmagere balans voor Scuderia Ferrari na vijf manches in de Formule 1. Een armoede aan resultaten die in schril contrast staat met de dominantie van Red Bull, dat vijf op vijf pakte - drie keer Max Verstappen, twee keer Sergio Pérez. Ferrari komt er gewoonweg niet aan te pas.

En de kentering lijkt niet meteen in zicht. Afgelopen weekend draaide ook de Grote Prijs van Miami uit op een sof. In de vrije trainingen en de kwalificaties ging hij uit de bocht en in de race zelf geraakte hij niet verder dan een zevende plaats.

Op zoek naar een verklaring kwam al snel de bolide van Ferrari in beeld. “Ik had het er net over met Carlos (Sainz, red.): we hebben een auto waarmee het zo moeilijk is om op de limiet te rijden”, sakkerde Leclerc. “We zijn héél, héél ver weg. Zelf voelde ik de auto ook redelijk veel bewegen. Ik vind maar geen verklaring waarom we er zo dicht bij zijn in de kwalificaties en zo veraf in de race.”

Volledig scherm Charles Leclerc. © Photo News

“Het is van de ene bocht naar de andere, en soms kunnen we zelfs in één en dezelfde bocht eerst onderstuur en dan overstuur hebben. Dat is niet ideaal om vertrouwen in de wagen te hebben. We hebben veel werk te doen, we moeten iets vinden. We hebben het nu al een tijdje moeilijk in de races en we moeten met oplossingen komen.”

Ook ploegmaat Sainz, die nog vijfde werd, had het over de inconsistentie van de Ferrari. De Spanjaard merkte een groot verschil tussen de bandensoorten. “Ik had een bemoedigende en veelbelovende eerste stint, waarbij ik kon pushen bij Fernando Alonso. We dachten echt dat we hem aankonden. Maar toen ging ik snel binnen voor verse banden en vernielden de eerste drie ronden na de pitstop mijn banden. Vanaf daar was het een lange stint tot het einde.”

“We hadden het moeilijk met de wind, met de onvoorspelbaarheid van de wagen en met het oververhitten van de banden”, ging Sainz verder. “Daardoor hebben we weinig ruimte in de race om te spelen. Maar we moeten elk weekend dingen blijven uitproberen. We moeten te weten komen waarom we voor de pole vechten op zaterdag en achterop hinken op zondag.”

Volledig scherm Carlos Sainz. © Photo News