Mag Francorchamps weer hopen? Onzekerheid over Zuid-Afrikaanse GP zorgt ervoor dat F1-bazen plan-B moeten hebben

Formule 1In de marge van de Franse grand prix werd vooral over de kalender voor volgend seizoen gepraat. En zie: Francorchamps krijgt weer een klein beetje uitzicht op een grand prix in 2023. Met dank aan Zuid-Afrika.

Zelden was de kalender voor het volgende seizoen zo fel besproken als dit jaar. Omdat drie historische races plots op de schopstoel kwamen te zitten: Monaco, Frankrijk en Francorchamps. Het contract van die landen loopt immers af en intussen komen er nieuwe landen bij die economisch interessanter zijn voor F1-eigenaar Liberty Media. Begin juli circuleerde onder de anciens in de perszaal dan ook een conceptkalender zonder Francorchamps en Frankrijk.

Onder de 24 geplande koersen voor 2023 stond wel nieuwkomer Zuid-Afrika. Alleen gonsde het voorbije weekend in Le Castellet het gerucht dat het circuit van Kyalami onmogelijk tijdig klaar raakt tegen de geplande datum - halverwege april ‘23. Er is daar immers een ingrijpende en vooral peperdure opsmuk nodig om de F1-normen te halen. Intussen dringt de tijd, want volgende week wil Liberty Media in Budapest, net voor het zomerreces, een eerste kalenderversie klaar hebben. Het ziet er dus naar uit dat de F1-bazen een plan B moeten voorzien. Lees: twee versies van de kalender. Eentje met en eentje zonder Kyalami. Dat schept hoop voor Francorchamps. Van verscheidene bronnen hoorden we immers dat er consensus is over wie een eventueel vrijgekomen plaatsje moet innemen. Inderdaad: België. Of hoe Francorchamps misschien toch 2023 haalt dankzij de Zuid-Afrikaanse problemen.

Volledig scherm Max Verstappen in actie tijdens de eerste vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps vorig jaar. © ANP

Zinderend programma

Mocht dat scenario doorgang vinden, dan kan dat de situatie voor Francorchamps toch wel ingrijpend veranderen. Een koers in 2023 geeft uiteraard geen garantie voor ’24 en later. Maar anderzijds zou het Francorchamps een jaar langer in de running houden, en dat biedt twee niet onbelangrijke kansen. Eén: met een zinderend programma vol randanimatie - zoals beloofd - en eindelijk eens een logistiek plan dat Francorchamps voor het eerst in jaren niet degradeert tot een gigantisch verkeersinfarct, kan organisator Spa Grand Prix misschien opnieuw in de gratie van de Amerikaanse bazen komen. En twee: het is verre van uitgesloten dat er tussen 2023 en ’24 andere landen wegens allerlei issues op de wip komen te zitten.

Niet alleen is er zoiets als de economische crisis en mogelijke problemen om het startgeld te blijven betalen - Barcelona worstelt daar al jaren mee. De economische realiteit van Formule 1 is dat ieder land waar het contract afloopt voortaan een serieus ‘business plan’ zal moeten kunnen voorleggen om een nieuwe contract te krijgen. Zo bekeken is het lang niet uitgesloten dat er na 2023 nieuwe gaten in de kalender komen. En dus nieuwe kansen voor Francorchamps.

Volledig scherm Max Verstappen tijdens een uitgeregende GP van België vorig jaar. © BELGA