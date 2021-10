LIVE. Vroege tweede bandenwissel Verstappen, Hamilton weer aan kop

Formule 1Het grote F1-cirus is dit weekend neergestreken in Texas voor de GP van de Verenigde Staten. Lewis Hamilton en Max Verstappen gaan er een nieuwe episode in bij de strijd om de wereldtitel. De Nederlander start vanop de pole, de Brit klokte in de kwalificaties de tweede tijd. Wat wordt het in de wedstrijd? U volgt het live op deze pagina.