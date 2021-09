LIVE. Verstappen in achtervolging op Ricciardo, Norris vecht met Hamilton

Formule 1 Net­flix-documentai­re verhaalt vanaf 15 september het lot van Michael Schumacher: “Net voor het ongeval zei hij nog dat de sneeuw niet optimaal was”

10 september Op 15 september pakt Netflix met een nieuwe documentaire uit over Michael Schumacher. De voormalige Formule 1-kampioen wordt na een ski-ongeval uit de media-aandacht gehouden. Niemand weet zeker hoe het met hem is, ook in ‘Schumacher’ zelf wordt over zijn gezondheidstoestand gezwegen, al vertelt vrouw Corinna wel meer over de omstandigheden van het ongeval: “Michaels ongeval was een puur ongeluk”