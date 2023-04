LIVE FORMULE 1. Zelfs vogel kan polepakker Verstappen niet stoppen - Mercedes in de wolken

Waarom bepaalde ouders niet samen in paddock mogen en Vandoorne al eerste vervanger af is: alles wat je moet weten voor het nieuwe Formule 1-seizoen

Nog maar even wachten en het nieuwe Formule 1-seizoen kan alweer beginnen. Wie wordt de verrassing dit seizoen? Wat hebben de wintertests ons geleerd? En hoe groot is de kans dat we Vandoorne aan het werk gaan zien? Onze Formule 1-watcher beantwoordt tien hamvragen over het seizoen 2023: van Verstappen tot Vandoorne, van vetes tot oorlog, van drie naar dubbel zoveel.