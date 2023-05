LIVE FORMULE 1. Verstappen voorbij Perez, Nederlander op weg naar de zege

Fernando Alonso kondigt relatie­breuk aan na podium­plaats in Australië: “Fantasti­sche tijd gehad”

Geluk in het spel, ongeluk in de liefde. Vraag dat maar aan Formule 1-piloot Fernando Alonso (41). Enkele uren na zijn derde plaats in de GP van Australië kwam hij met triestig nieuws over zijn relatie. De Spanjaard liet via Instagram weten dat hij en Andrea Schlager (40) niet langer een koppel zijn. De liefde was kort, maar krachtig. “We hebben geluk dat we een fantastische tijd hebben gehad samen.”