LIVE FORMULE 1. Verstappen tankt vertrouwen in eerste kwalificatieronde, Candezen rijden elkaar van de baan

Time-out Zlatan scheurt over circuit met F1-piloten Leclerc en Sainz: “Ze noemen mij wel eens de Ferrari van het voetbal”

Een dagje asfalt in plaats van gras. Zlatan Ibrahimovic (40) heeft een bezoekje gebracht aan de vermaarde Ferrari-fabriek in Maranello. Voor een rondleiding, maar toch vooral om de honderden pk’s - in z’n gekende stijl - zélf uit te testen. Zlatan is dol op Ferrari. Charles Leclerc en Carlos Sainz, die in Bahrein voor een één-tweetje zorgden, leerden de Zweed de kneepjes van het vak.

22 maart