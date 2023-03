LIVE FORMULE 1. Verstappen in no-time van 15 naar 4 en hij heeft ook geluk met safetycar, Pérez profiteert van tijdstraf Alonso

Formule 1 NEXT GEN F1. Mirakelman die horror­crash overleefde, Vlaming van amper 14 en zelfzeker kereltje gesteund door topteam: maken deze talenten hun droom waar?

Aanstormend talent is er altijd, ook in de autosport. In onze driedelige reeks ‘Next Gen Formule 1' bracht onze F1-watcher Jo Bossuyt drie toppertjes die werken aan die ene grote droom. Een Franse Algerijn van 18 met véél zelfvertrouwen, een Braziliaan van 21 die een gruwelijke crash meemaakte en... een Belg van nog máár 14 die 180 dagen per jaar in de kart zit. Wie wordt de nieuwe Max?