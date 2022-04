LIVE FORMULE 1. Verstappen heeft geen tijd voor randzaken in Australië: “Ik ben er om te racen en niet om het publiek te vermaken”

Formule 1 Onderzoek wijst uit: voormalig F1-baas Mosley schoot zichzelf dood na diagnose kanker

Voormalig F1-baas Max Mosley is mei vorig jaar overleden aan een schotwond in zijn slaapkamer in Londen. Hij schoot zichzelf dood nadat hem werd verteld was dat zijn kanker terminaal was. Dat bleek gisteren uit een gerechtelijk onderzoek.

