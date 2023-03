LIVE FORMULE 1. Verstappen, even met lange blonde haren, en Perez zitten weer “op één lijn” - FIA verbreedt startvakken na controverse

Formule 1 Lewis Hamilton werd als kind op basis­school gepest: “Ze gooiden bananen naar mij”

Als zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 geniet Lewis Hamilton behoorlijk veel aanzien, maar dat was vroeger wel anders. De Mercedes-coureur onthult in de podcast ‘On Purpose’ dat hij op jonge leeftijd te maken kreeg met stevige pesterijen.