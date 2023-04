LIVE FORMULE 1. Mercedes van Russell vliegt in brand, Verstappen met riante voorsprong op Hamilton

Formule 1 Lewis Hamilton kraakt “vreselijke” Mercedes en looft Red Bull: “Nog nooit een auto gezien die zo snel is”

Lewis Hamilton is zwaar onder de indruk van Red Bull. De auto waarin Max Verstappen en Sergio Pérez de eerste twee races van dit seizoen in de Formule 1 naar hun hand zetten, is volgens de zevenvoudig wereldkampioen “de meest dominante auto” die hij in zijn carrière heeft gezien.