LIVE FORMULE 1. Max Verstappen verovert pole na incidentrijke kwalificaties, Hamilton niet voorbij Q2

Formule 1 “Ze zullen mijn oor moeten afhakken”: gefrus­treer­de Lewis Hamilton niet zinnens om juwelen uit te doen

Het was opnieuw een frustrerende dag op het werk voor Lewis Hamilton. Ook in Melbourne was het gat op Ferrari en Red Bull te groot. Dat zijn ploegmaat George Russell voor hem eindigde, pikte. “Jullie brengen mij in een heel moeilijke positie”, klonk het richting de paddock. Waar Hamilton zijn slaap echter niet voor zal laten, is het juwelenverbod. “Ik ben niet zinnens om ze uit te doen.”

11 april