LIVE FORMULE 1. Max Verstappen rijdt weg, Charles Leclerc in de achtervolging - (lichte) regen in aantocht

Formule 1 Max Verstappen klaagt over auto en strategie: “Volgende keer ga ik gewoon weer op het gevoel af”

De eerste Formule 1-race van het nieuwe seizoen draaide uit op een spektakelstuk. Max Verstappen had zich na meerdere mislukte aanvallen bij Leclerc al neergelegd bij de tweede plaats, toen hij drie rondes voor het einde plots uitviel en met lege handen stond. Achteraf was de wereldkampioen allerminst tevreden. Over de auto, maar ook over de beslissingen van z'n bazen.

20 maart