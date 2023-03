LIVE FORMULE 1. “Ik voel me weer goed”: Max Verstappen na ziekte ook ‘s avonds de snelste, Ferrari kwakkelt in Jeddah

Formule 1 Max Verstappen verloor tien kilogram op zes weken tijd: “Mezelf pijnigen vind ik best leuk”

Nu staat hij weer op scherp, maar Max Verstappen (25), tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, liet zich in het tussenseizoen serieus gaan. Tien kilogram kwam hij bij. Een cijfer dat er de afgelopen zes weken weer afging na een stevig dieet en training. “Mezelf pijnigen vind ik best leuk.”