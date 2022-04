LIVE FORMULE 1. Ferrari domineert eerste vrije training in Imola

Formule 1 Onze F1-wat­cher ziet dat Red Bull van Verstappen ondanks euforische berichten nog steeds met fundamente­le problemen kampt

Die fikkende motor zorgde voor een nulscore. En een serieuze achterstand in het kampioenschap. Nadat Max Verstappen in Bahrein en Jeddah nog kon duelleren met zijn grote rivaal, zag hij hoe de Ferrari van Charles Leclerc deze keer in een andere klasse reed. “Wellicht heeft Ferrari met de eerste ontwikkeling van de auto een betere keuze gemaakt. Hier moeten we uit leren.”

10 april