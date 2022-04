LIVE FORMULE 1. Bloedstollende kwalificaties: Leclerc snoept met ultieme poging de pole nog af van Verstappen in Melbourne

Formule 1 Verstappen is geen fan, toch zijn er genoeg redenen om naar het nieuwe seizoen van Net­flix-hit ‘Drive to Survive’ te kijken

Het vierde seizoen van de populaire Netflix-docureeks ‘Drive to Survive’ belooft alweer vuurwerk. Onenigheden, een exclusieve blik achter de schermen en uiteraard: unieke content over de spannendste titelstrijd ooit in de Formule 1. Zelfs zonder grote inbreng van Max Verstappen - hij is geen fan - zijn er genoeg redenen om vanaf vandaag weer voor uw televisie te ploffen.

11 maart