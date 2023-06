LIVE F1. Zelfs Verstappen gunt het hem: waarom iedereen bezig is over het nummer 33 van Alonso

Een week na Monaco is het de beurt aan de GP van Spanje. Een thuisrace voor Fernando Alonso, voor wie een 33ste zege uit zijn Formule 1-carrière plots niet zo héél gek meer is. En dus is ‘33' trending op sociale media. Alcaraz, nummer één in het tennis, gaat zelfs mee in het verhaal. Volg de ontwikkelingen richting de race in Barcelona in onderstaande liveblog.