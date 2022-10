LIVE F1. Wie pakt pole in Singapore op uitdagend rondje? - Hamilton op het matje geroepen

Formule 1 “Wat zijn die kerels van Red Bull toch slim”: onze F1-wat­cher ziet opnieuw een “’Max-ver­toon’” van Verstappen en zijn team

Pas veertiende op de startgrid. So what. Geen insider die eraan twijfelde dat Max Verstappen zijn tiende van het seizoen zou winnen. Daarvoor was zijn Red Bull te sterk. “Snel is Max altijd geweest. Komt daar bij dat hij geen fouten meer maakt zoals in de beginjaren.”

