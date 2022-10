LIVE F1. Wereldkampioen Max Verstappen pakt de pole in Mexico na spannende kwalificaties

FORMULE 1 DAGBOEK. Onze F1-wat­cher in Zandvoort over de crisismee­ting van de Schumacher-clan, de liefdespe­ri­ke­len van Lando en de (slechte) organisa­tie

Onze F1-watcher houdt ook in Zandvoort zijn dagboek bij. Beelden die je nergens anders ziet, verhalen die je nergens anders leest. Over hoe uw dienaar net niet wordt vertrappeld onder de oranje massa, en ziet dat het qua organisatie stukken... slechter is dan in Francorchamps. Maar ook de Schumacher-clan die een crisismeeting houdt. Of de liefdesperikelen van Lando. En Max die het eindelijk letterlijk zegt, dat hij half Belg is.

4 september