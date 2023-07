LIVE F1. “We lijken wel amateurs”: Verstappen ergert zich blauw nadat liefst 47 chrono’s worden geschrapt tijdens rommelige kwalificaties

Achteraf klonk het zo bij de Nederlander: "Mensen zullen wel weer zeggen dat we hier gewoon tussen de witte lijntjes moeten blijven. Maar pak dan mijn auto maar eens en ga het hier zelf eens proberen. Zo eenvoudig is het hier allemaal niet. Op dit circuit is het heel moeilijk in te schatten of je erop of ernaast zit. We moeten echt nadenken over een oplossing. We kunnen het eenvoudig oplossen door meteen gravel naast de witte streep te leggen, maar dat willen de motorcoureurs om begrijpelijke redenen niet. Maar het is duidelijk dat we er iets mee moeten, want al die afgenomen tijden van vandaag, dat zag er natuurlijk een beetje stom uit. We lijken wel amateurs. Dat is geen reclame voor de sport. En ik denk niet dat wij coureurs allemaal idioten zijn."

QUALIFYING CLASSIFICATION So tight at the top! 🤏 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/BYQnkoJihq

In de laatste kwalificatiesessie (Q3) duwden de Ferrari-coureurs de gashendel in. Eerst bolde Carlos Sainz binnen op de derde plaats, op twee tienden van de Nederlander (1.04,581). Niet veel later flitste Charles Leclerc door de laatste bocht, klaar om de WK-leider van z'n troon te stoten. Alleen mispakte hij zich aan de Nederlander z'n toptijd, en strandde op een zucht van de pole (slechts 48 duizendsten).

Hetzelfde herhaalde zich in Q2: Verstappen klokte opnieuw als snelste af, gevolgd door zijn ploeggenoot Sergio Perez. Of toch niet: enkele minuten later schrapte de FIA de tweede tijd van de Mexicaan, omwille van track limits. Een domper voor Perez, die strandde in Q3 en zondag vanaf de 15de plaats moet starten.

🚩 RED FLAG 🚩 Valtteri Bottas goes wide after Turn 1, but gets going again #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/SF2xAiwQi4

Woorden die Verstappen op zijn persconferentie kreeg voorgeschoteld. Hij kon een grijns niet onderdrukken. "Het leven is nu eenmaal niet eerlijk. Hij moet hier gewoon mee dealen . Toen hij met Mercedes het ene jaar na het andere won hebben we hier toch ook niet over gepraat? Zo werkt de Formule 1 nu eenmaal, je moet al aan volgend seizoen denken. Ze mogen niet vergeten hoe het er aan toeging toen ze zélf wonnen."

En dat zint Hamilton dus niet. "Ze hoeven geen dingen meer te veranderen aan hun auto van dit jaar. Max is aan het cruisen met honderd punten voorsprong (in werkelijkheid heeft hij 69 punten voorsprong op ploegmaat Pérez, red.). Ik vind dat de FIA een datum moet vastleggen vanaf wanneer de teams aan de auto van het jaar nadien mogen werken. Bijvoorbeeld 1 augustus. Op die manier krijgt niemand een voordeel, want dat sucks . Het zou veel logischer zijn. Die regel moet er gewoon komen."

Jos Verstappen: "Ik spreek Max telkens een uur voor de race"

Max Verstappen evenaarde twee weken geleden Ayrton Senna als het gaat om overwinningen in de Formule 1 (41) en zag dat als perfect vaderdagcadeau voor vader en trainer van het eerste uur Jos Verstappen. Die laatste vertelt nu in 'La Gazzetta dello Sport' over de coureur die zijn zoon is geworden, het samen oefenen in de regen en dat de twee elkaar voor een race altijd even gesproken moeten hebben.

"Max is niet zo van de cijfers en de records", vertelt vader Jos. "Voor hem telt alleen het racen en hij weet dat hij nog heel lang zal blijven winnen, mits hij daar de juiste auto voor heeft. Max is echt een man geworden. Niet meer het kind van in het begin in de Formule 1. Hij groeit nog steeds en blijft dingen leren.” Vader Jos vertelt over de ‘gave’ die Max heeft om zich aan te passen aan de auto en de omstandigheden op de baan, waardoor hij nooit lang nodig heeft om de limiet te vinden. "Hij heeft een crazy gevoel voor het managen van zijn banden, als kind ook al."

Max en Jos Verstappen. © ANP / EPA

Dit alles werd eens te meer duidelijk in de natte kwalificatie in Canada, waarin Verstappen geen foutje maakte op weg naar pole position. Of Max net als een jonge Senna extra veel trainde in de regen? "Op woensdagen was hij om 12.00 uur klaar met school. Dan laadden we alles in en reden we naar Genk, waar we tests deden in zowel droge als natte omstandigheden. Na afloop in Canada bedankte hij me over de telefoon nog dat ik hem altijd pushte om beter te worden in de regen."

Jos gaat al lang niet meer mee naar elke grand prix, maar de twee bellen nog altijd bijna iedere dag. "Al is dat maar voor een paar minuutjes. Een uur voor de race wil ik hem sowieso even spreken, want dan ken ik de strategie en weet ik wat hij van plan is. Dat kalmeert me. Hij doet overigens precies hetzelfde als ik ergens een rally heb."

Gevraagd naar de mooiste overwinning van zijn zoon, kan dat er volgens Jos maar één zijn. "Die in Abu Dhabi in 2021, waarmee hij zich voor het eerst tot wereldkampioen kroonde", vertelt vader Verstappen, die na de race een innig moment deelde met de Red Bull-coureur. "Lewis Hamilton in de laatste ronde inhalen was zo vanzelfsprekend nog niet, ook al reed Max op nieuwe banden. Maar hij was zo agressief en wist Lewis aan te vallen waar die het niet zag aankomen. Een geweldige zet."