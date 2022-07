LIVE F1. Wat kan Max Verstappen vanop P10 in Hongarije? - Verzilvert George Russell zijn allereerste pole position?

Formule 1Neen, het was gisteren niet het dagje van Max Verstappen en bij uitbreiding van het hele Red Bull-team. De Nederlander kwalificeerde zich als tiende, ploegmaat Perez start vanop P11. Bovendien toonde Verstappen zich misnoegd over zijn bolide. Wie wel kon lachen, was George Russell. De 24-jarige Brit van Mercedes veroverde zijn eerste pole position uit zijn carrière. Kan hij die ook verzilveren in de race? Volg de wedstrijd vanaf 15u LIVE in onderstaande liveblog.