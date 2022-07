LIVE F1. Wat een verrassing: George Russell grijpt in Hongarije eerste pole uit zijn carrière, misnoegde Verstappen is slechts tiende

Formule 1Van een verrassing gesproken. Voor het eerst in zijn carrière heeft George Russell de pole position bemachtigd van een Grote Prijs. De Brit deed dat op de Hungaroring in Hongarije. Carlos Sainz werd tweede, Charles Leclerc derde. Max Verstappen moest vrede nemen met plek tien en toonde zich misnoegd over zijn bolide. Volg de wedstrijd morgen LIVE in onderstaande liveblog.