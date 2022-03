LIVE F1. Vettel legt positieve coronatest af en past voor eerste GP van het seizoen, Hamilton kiest voor opvallende outfit

Maserati neemt volgend jaar deel aan Formule E

Luxe-automerk Maserati, dat in 1950 met Juan Manuel Fangio de Formule 1 won, gaat in 2023 deelnemen aan de races in de Formule E. Het is het eerste Italiaanse merk dat toetreedt tot de wedstrijden met de elektrische bolides.

11 januari