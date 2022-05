LIVE F1. Verstappen voorkomt erg nipt botsing met muur in Miami, maar maakt in derde vrije training wel flink wat meters

Formule 1George Russell (Mercedes) klokte de snelste chrono over de twee oefensessie op het gloednieuwe Formule 1-parcours in Miami. Hij overtrof de tijd van Charles Leclerc (Ferrari) tijdens de eerste sessie van de dag. Max Verstappen (Red Bull) wist na een teleurstellende eerste vrije training in de tweede sessie helemaal geen tijd neer te zetten: “Ik kan niet sturen”, zei de regerend wereldkampioen over de radio, waarna hij met een rokende auto de pitstraat weer opzocht. Volg alle ontwikkelingen in onderstaande liveblog.