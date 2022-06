LIVE F1. Verstappen van een andere planeet in Q2, start hij morgen ook op de pole?

Formule 1Komend weekend houdt de Formule 1 halt in Canada. Voor het eerst sinds 2019, in 2020 en 2021 werd er niet geracet in Montreal door corona. Een zesde zege voor Max Verstappen dit seizoen? Of doen de Ferrari’s wat terug? Volg het nieuws, ontwikkelingen, kwalificaties en race in onze liveblog.