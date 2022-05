LIVE F1. Verstappen sluipt weg bij Leclerc, vroege pitstop lijkt noodzakelijk voor WK-leider

Formule 1 Max Verstappen heerst in Imola, baaldag voor Ferrari in thuishaven

Max Verstappen heeft in het hol van de leeuw de GP van Emilia-Romagna gewonnen. De regerende wereldkampioen reed van start tot finish aan de leiding. Red Bull-ploegmaat Sergio Perez werd tweede, voor Lando Norris. Ferrari kende in de eigen thuishaven een baaldag. WK-leider Charles Leclerc ging op het einde in de fout en finishte als zesde. Carlos Sainz gaf al op in de eerste ronde.

24 april