LIVE F1. Verstappen slipt in de regen van Canada - Leclerc start morgen helemaal achteraan na nieuwe sanctie

Charles Leclerc kritisch voor Ferrari: “Ik hou van mijn team, maar dit was een puinhoop”

Charles Leclerc hield opnieuw een stevige kater over aan zijn grandprix in eigen huis. In zijn eerste drie optredens in Monaco haalde de Ferrari-coureur de finish niet. Nu leek hij vanaf poleposition op een zege af te koersen, tot regen en het daaropvolgende afwachtende handelen van zijn team hem beroofden van alles.

30 mei