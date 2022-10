LIVE F1. Verstappen rijdt rond op plek zeven: ploeggenoot Pérez neemt de leiding

Formule 1Poging één voor Max Verstappen om zich voor de tweede keer op rij tot wereldkampioen te kronen. Mits enkele voorwaarden is hij na vandaag zeker van de eindzege. Daarvoor moet de Nederlander in de eerste plaats zelf winnen. Al wacht hem wel een zware inhaalrace. Door een gebrek aan brandstof finishte Verstappen maar achtste in de kwalificaties. Vanwege een hevige stortbui is de race uitgesteld. De coureurs beginnen eraan om 15u05. De pole is voor Charles Leclerc. Volg de race hier LIVE!