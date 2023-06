LIVE F1. Verstappen oppermachtig tijdens eerste vrije training in Spanje

Familie van Michael Schumacher onderneemt juridische stappen tegen magazine na nepinter­view

“Het eerste interview met Michael Schumacher. Eindelijk de verlossende antwoorden”: het Duitse magazine ‘Die Aktuelle’ pakte afgelopen weekend uit. Ze lieten uitschijnen dat zij als eerste de zevenvoudige wereldkampioen in de Formule 1 konden spreken sinds zijn zwaar ski-ongeluk. Maar wat blijkt? Het artikel was volledig gemaakt via artificiële intelligentie en zorgde in Duitsland voor enorm veel kritiek. De familie van ‘Schumi' onderneemt zelfs juridische stappen tegen het blad.