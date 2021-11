LIVE F1. Verstappen op weg naar winst na sterke start, Pérez zet Hamilton onder druk

Formule 1 Spa-Francor­champs valt letterlijk in het water: racen is onverant­woord, Max Verstappen ‘wint’ en pakt 12,5 punten dankzij drie rondjes achter safety car

De regen als spelbreker. Amper drie rondjes, nota bene achter de safety car, duurde de GP in Spa-Francorchamps. De oorspronkelijke start om 15u werd meermaals uitgesteld. Om iets na 18u reden de bolides dan toch het circuit op, maar de omstandigheden lieten het nog steeds niet toe om te racen. De FIA vond het onverantwoord: einde verhaal. Omdat er meer dan twee rondjes achter de safety car werden afgewerkt werden halve punten uitgedeeld volgens de volgorde op de startgrid. 12,5 punten voor polepakker Max Verstappen, die in het klassement zo drie punten achterstand heeft op zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Bizarre toestanden in onze Ardennen.

29 augustus