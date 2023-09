LIVE F1. Verstappen op razendsnel circuit van Monza op jacht naar record, maar dan moet hij wel voorbij Sainz

Voor het eerst gespot op Spa-Francor­champs: is dit Deense model de nieuwe liefde van Mick Schumacher?

Mick Schumacher (24) heeft opnieuw zijn waarde in de Formule 1. Maar ook in de liefde gaat het hem voor de wind. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael lijkt een relatie met het Deense model Laila Hasanovic (23) - in 2019 finaliste bij Miss Universe Denmark - te bevestigen. Waar ze voor het eerst samen werden gespot? In ons land.