LIVE F1. Verstappen neemt leiding weer over na tweede pitstop Hamilton

Formule 1 Straf: F1-team van Ferrari legt vrouwelijk Belgisch racetalent Maya Weug (16) vast

22 januari Formule 1-team Ferrari heeft voor het eerst in haar geschiedenis een vrouwelijke coureur gecontracteerd, een in Spanje opgegroeid Belgisch-Nederlands meisje. Het gaat om de 16-jarige Maya Weug, die uitkomt in de klasse kart. Ze zal bij de Italianen worden opgeleid in hun academie.