LIVE F1. Verstappen moet zich melden bij stewards: incasseert hij nieuwe dreun in bloedstollende titelstrijd?

Formule 1 Max Verstappen is relaxed: “Wereldti­tel of plek twee, het gaat mijn leven niet veranderen”

Nog zeven races in tien weken tijd en dan weten we hoe dit meeslepend Formule 1-seizoen afloopt. Wordt Lewis Hamilton onttroond door Max Verstappen, of wordt de Brit voor de achtste keer wereldkampioen? De Nederlander lijkt vooralsnog gevrijwaard te blijven van elke vorm van spanning. “Ik geniet van wat ik doe, dat is het belangrijkste. Ik heb niet echt iets om me druk om te maken.”

7 oktober