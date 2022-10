LIVE F1. Verstappen mag de wereldtitel vergeten: ploeggenoot Pérez neemt de leiding

Formule 1 Stoffel Vandoorne, kersvers wereldkam­pi­oen Formule E en de laatste Belg in Formule 1: “Ik heb een kruis over F1 gemaakt”

Stoffel Vandoorne is nog eens in het land. Dit weekend is hij invaller bij Mercedes, mocht Hamilton vanavond nog een kwalijke val in de badkuip maken. Tijd om bij te praten met de nieuwe wereldkampioen FE: “Ik heb een kruis over F1 gemaakt, maar dat stemt me niet bitter.”

26 augustus