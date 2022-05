LIVE F1. Verstappen heeft meer grip, troeft Leclerc af en gaat naar de leiding in Miami

Formule 1 “We zijn de enige zwarte familie in de Formule 1": Lewis Hamilton en “de eenzame reis” die hij tot dusver aflegde

Lewis Hamilton heeft bij ABC News nogmaals een lans gebroken voor zwarte mensen in de Formule 1. Hij wil de diversiteit drastisch verhogen. Niet alleen in de F1, maar ook in de auto- en motorsport in het algemeen.

3 mei