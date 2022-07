LIVE F1. Verstappen haalt het net niet in Groot-Brittannië: Carlos Sainz pakt de pole met 72 duizendste van seconde

Formule 1 Uitgeputte Verstappen ondanks zege kritisch op “wisselval­li­ge” Red Bull: “Ik denk dat ik drie kilo ben kwijtge­raakt”

Compleet uitgeput. Max Verstappen moest even bekomen na zijn overwinning in de GP van Miami. “We hebben nog steeds problemen die we moeten oplossen”, was de Nederlander achteraf kritisch.

9 mei