LIVE F1. Verstappen: “Deze pole geeft me een geweldig gevoel” - Hamilton sceptisch over strategie titelrivaal

Formule 1 Mercedes stopt omstreden sponsor­deal die Lewis Hamilton in lastige positie bracht

Mercedes, het Formule 1-team van titelkandidaat Lewis Hamilton, heeft de omstreden samenwerking met Kingspan van de baan geveegd. Er ontstond vorige week heel wat commotie toen de sponsordeal werd aangekondigd. Lewis Hamilton werd in een lastig parket gebracht: “Ik wist niets van deze deal.” Kingspan is een bedrijf dat betrokken was bij de brand van de Grenfell Tower in 2017 in Londen, die aan 72 mensen het leven kostte.

9 december