LIVE F1. Stevige regenval in Monaco zorgt voor rode vlag en uitstel: race om 16u05 van start

Formule 1 Voormalig F1-baas Ecclestone (91) in Brazilië opgepakt voor illegaal wapenbezit

Voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone is woensdagavond korte tijd gearresteerd op de luchthaven van Campinas in de Braziliaanse staat Sao Paulo. Toen hij wilde inchecken voor een privévlucht naar Zwitserland, werd in zijn bagage een pistool ontdekt.

26 mei