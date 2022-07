LIVE F1 Silverstone. Verstappen & co rekenen zich nog niet rijk - Leclerc geeft wereldtitel nog niet op

Formule 1 Gelukkig zat venijn in de staart: Max Verstappen wint in Miami na spannend slot, Charles Leclerc blijft WK-leider

Geen grand prix in de geschiedenis die zo gehypet werd als de allereerste in Miami. Wat we hier zouden beleven, dat had de Formule 1 nog nooit meegemaakt. Maar bovenop het feestgedruis, de glamour en de sterrenregen moet ook nog even op een circuit gereden worden. En dat viel tegen. Gelukkig zorgde de safety car in het slot van de race nog voor wat spankracht. Max Verstappen hield stand en won.

